M5s:Fico, senatori? Non si risolve così

(ANSA) NAPOLI, 13 DIC - "Non commento i passaggi di parlamentari ad altri schieramenti. Posso solo dire che se si pongono dei problemi vanno risolti e si possono risolvere in altri modi, non mi sembra il modo adatto. Ma è un'opinione personale". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sul passaggio di tre parlamentari M5S alla Lega. Sulle possibilità di agire per evitare cambi di partito e su chi invoca il vincolo di mandato: "Ho sempre detto che non metterei mano alla Costituzione ma piuttosto ai regolamenti di Camera e Senato, per cercare di sfavorire un certo tipo di comportamento".