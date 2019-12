Maltempo, codice arancio vento su costa

FIRENZE, 12 DIC - Una nuova perturbazione transiterà domani in Toscana causando piogge diffuse e temporali sparsi, più probabili sulla costa, neve in montagna sopra i 1000 metri, vento forte e mari mossi. In particolare, per Arcipelago e costa sud, la Soup ha emanato un codice arancione per mareggiate e vento, dalle 12 per l'intera giornata di domani. Le piogge, spiega una nota, saranno più abbondanti e probabili in prossimità di Apuane, Appennino e rilievi vicini alla costa. Dalla sera di oggi e per l'intera notte sono possibili formazioni di ghiaccio nelle zone interne ed in particolare nelle aree interessate dalle nevicate. In attenuazione il maltempo oggi, la perturbazione odierna sta transitando sulla regione e che ancora nelle prossime ore causerà qualche pioggia nelle zone interne delle province di Firenze ed Arezzo, neve sulle zone collinari con possibile formazione di ghiaccio e mari molto mossi.