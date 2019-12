Cav, supporti a governo da altri partiti

ROMA, 12 DIC - "Nessuno puo' dire" quanto durera' il governo, "perche' la voglia di restare in Parlamento e usufruire di uno stipendio e' forte. Quindi puo' darsi che anche da altri partiti ci siano supporti al governo affinche' rimanga in carica per tutta la legislatura". Lo ha affermato Silvio Berlusconi arrivando al summit del Ppe che precede il Consiglio europeo.