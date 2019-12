Pirata strada: non convalidato arresto

BRESCIA, 12 DIC -Il gip del tribunale di Brescia Christian Colombo non ha convalidato l'arresto della ventiduenne accusata di lesioni stradali gravi e omesso soccorso per avere investito, nel bresciano, la mamma con un bambino di due anni, ora in coma a Bergamo. Per la giovane sono decaduti anche gli arresti domiciliari.