Squarta, Commissione antimafia in Umbria

PERUGIA, 12 DIC - L'"immediata istituzione della Commissione speciale sulla criminalità organizzata e le mafie per dare un forte contributo politico-istituzionale alle attività di contrasto e prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nel tessuto socio-economico umbro". Il presidente dell'Assemblea legislativa umbra, Marco Squarta, ha reso noto che nella riunione odierna la Conferenza dei capigruppo ha condiviso la necessità di istituire anche nella 11/a Legislatura l'organismo di indagine. Lo ha fatto nel giorno in cui è in corso l'operazione - con arresti e sequestri della polizia - contro la 'ndrangheta che avrebbe messo le mani sull'Umbria, infiltrando "in modo significativo" il sistema economico della regione. L'organismo - secondo Squarta è "una prima risposta a chi vuol mettere a rischio la civile convivenza della nostra comunità regionale".