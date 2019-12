Essilux, successo piano azionariato

MILANO, 12 DIC - Successo del piano di azionariato diffuso lanciato da EssilorLuxottica che ha registrato un tasso di sottoscrizione pari a circa il 67% dei dipendenti idonei. I dipendenti italiani di Luxottica, che hanno partecipato al piano per la prima volta, hanno segnato un record raggiungendo il 68% di sottoscrizione, tasso superiore alla media del gruppo nel 2019. Il piano è stato lanciato a novembre ed esteso per la prima volta anche a 12.000 dipendenti Luxottica in Italia. I paesi coinvolti sono 73 e circa 70.000 i dipendenti. Negli stabilimenti bellunesi, dove Luxottica è nata e dove risiede la metà della popolazione italiana coinvolta dal piano, le adesioni hanno superato l'85% nel mondo impiegatizio - in linea con il medesimo risultato di Milano - e il 70% tra gli operai. Oltre il 90% dei sottoscrittori Luxottica ha optato per il massimo delle azioni acquistabili, ovvero quattro a cui aggiungere le quattro regalate dall'azienda, per un totale di azioni assegnate nell'ambito del piano di oltre 60mila.