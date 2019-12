Salvini, i miei voli tutti da ministro

CATANZARO, 12 DIC - "Leggo che sono inquisito. Ma tutti i miei voli di Stato erano per motivi di Stato, da ministro del'Interno, per inaugurare caserme. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'inchiesta della Procura di Roma.