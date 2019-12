Sardegna, venti di burrasca e mareggiate

CAGLIARI, 12 DIC - Venti fino a burrasca e mareggiate sulla Sardegna per le prossime 24-30 ore. La nuova allerta meteo è stata diffusa dalla Protezione civile regionale ed ha validità sino alle 18 di sabato 14 dicembre. L'isola è interessata da una circolazione depressionaria proveniente dall'Europa centro-occidentale. Soffieranno in particolare venti forti da nord-ovest con rinforzi fino a burrasca sulle coste settentrionali e in prossimità dei rilievi.