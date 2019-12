Renzi, in 2020 piano choc Iv e Irpef

ROMA, 10 DIC - "Vinta la sfida su Iva e nuove tasse ora il grande tema è la crescita. Italia Viva proporrà per il 2020 due grandi punti: il piano shock da 120 miliardi per le infrastrutture e il piano Marattin su nuova Irpef. Ci aiutate a far girare il piano #ItaliaShock?". Cosi Matteo Renzi su twitter.