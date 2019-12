Renzi,politica non faccia passo indietro

ROMA, 12 DIC - "La magistratura pretende di decidere cosa è un partito e cosa no. E se al Pm affidiamo non già la titolarità dell'azione penale ma dell'azione politica, questa Aula fa un passo indietro per pavidità e lascia alla magistratura la scelta di cosa è politica e cosa non lo è". Lo dice Matteo Renzi nel dibattito sul finanziamento alla politica in Senato.