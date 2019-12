Alpinismo diventa patrimonio Unesco

AOSTA, 12 DIC - La Commissione speciale dell'organizzazione dell'Onu ha iscritto nella lista dei beni immateriali dell'Unesco l'alpinismo, definito come "l'arte di scalare le montagne e le pareti rocciose, grazie a capacità fisiche, tecniche e intellettuali". Il riconoscimento è avvenuto in occasione della Giornata internazionale della Montagna. Iniziato nove anni fa, il percorso di candidatura è stato sostenuto in maniera sinergica da Italia, Francia e Svizzera (con il coordinamento dei Comuni di Courmayeur e di Chamonix). "Non possiamo che essere felici per questo prestigioso riconoscimento di un'attività nata tra le nostre montagne - commenta l'Assessore all'Ambiente della Valle d'Aosta, Albert Chatrian - e che fa parte della cultura e delle tradizioni valdostane".