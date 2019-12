Ok in Commissione a sugar e plastic tax

ROMA, 12 DIC - "Maggioranza compatta" al voto su plastic e sugar tax, approvate nella notte in commissione bilancio al Senato. Italia Viva e Pd, divisi nei giorni scorsi, ne escono soddisfatti, con la sugar tax slittata a ottobre 2020 e la tassa sulla plastica scesa da un 1 euro a 45 centesimi al chilo. Tra le altre modifiche approvate, un bonus per il latte artificiale, la proroga di due mesi per le richieste al Fondo Indennizzo per i risparmiatori, aumento dell'addizionale Ires al 3,5% per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie. La clausola di salvaguardia delle accise, congelate per il 2020, apre a possibili aumenti negli anni successivi.