Polanski contrattacca, vogliono fare di me un mostro

PARIGI, 11 DIC - "Stanno cercando di trasformarmi in un mostro": lo dice il regista Roman Polanski, nella sua prima intervista dopo le accuse di stupro mosse a suo carico dalla fotografa francese Valentine Monnier. "Questa storia è aberrante", prosegue Polanski, nell'intervista con richiamo in prima pagina realizzata dal settimanale Paris-Match, in edicola il 12 dicembre. Come aveva già fatto attraverso il suo avvocato, l'ottantaseienne regista torna a "negare totalmente" le accuse della Monnier, secondo cui Polanski l'avrebbe violentata nel 1975, quando lei aveva appena 18 anni, nel suo chalet in Svizzera. (ANSA).