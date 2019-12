Mes, Lucidi: voto no,poi forse lascio 5S

ROMA, 11 DIC - "La mia posizione sul voto di oggi pomeriggio alla risoluzione del Mes? E' contraria, voterò no, io ne faccio una questione di metodo, che è dipeso da chi ha scritto questo documento. Farò una dichiarazione in dissenso esponendo le mie ragioni". Così a Un Giorno da Pecora, il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Lucidi. Dopo questo 'no' uscirà dal M5S? "E' una riflessione che faremo nelle prossime ore, vediamo quello che succederà", aggiunge Lucidi.