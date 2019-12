A Cagliari Marcia nazionale della pace

CAGLIARI, 11 DIC - Dall'ecologia al lavoro, dai giovani alla politica, dalla salute alla cultura del territorio: "tutti temi che convergono in quel concetto di pace, sintesi di tutti i beni. E che in Sardegna tanto più sentiamo fortemente". Nelle parole dell'arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio c'è lo spirito della 52/a Marcia nazionale della pace del 31 dicembre prossimo che sarà ospitata per la prima volta nel capoluogo sardo. Una manifestazione che si intreccia con la 33/a Marcia regionale. Raduno alle 17 in piazza Medaglia Miracolosa nel quartiere di San Michele. "Scelta non a caso, perché qui si sente forte il disagio sociale", ha sottolineato monsignor Franco Puddu, vicario generale e coordinatore del comitato organizzatore della Marcia nel presentare l'iniziativa assieme all'arcivescovo Miglio, a don Angelo Pittau, promotore e animatore della Marcia regionale, e a Giampiero Farru, presidente del Csv Sardegna solidale.