Di Maio in Albania, sostegno ingresso Ue

ROMA, 11 DIC - "In queste ore sarò in Albania prima di tutto per salutare i nostri Vigili del Fuoco che stanno aiutando lì le popolazioni dopo il terremoto che ha causato decine e decine di morti, ma allo stesso tempo, per rafforzare il nostro sostegno all'Albania per l'ingresso nell'Unione Europea": così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio atteso in giornata a Tirana dove incontrerà i vertici politici del Paese. "Ci stiamo lavorando da tanto tempo, c'è stata una battuta d'arresto inaccettabile, nell'ultimo consiglio europeo, e adesso è il momento politico di rafforzare la nostra alleanza e partnership con l'Albania per l'allargamento dell'Ue", ha aggiunto Di Maio.