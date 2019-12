Pranzo Natale con detenute per Bassetti

PERUGIA, 10 DIC - Pranzo di Natale nella sezione femminile del carcere di Perugia per il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro e presidente della Cei. Il porporato visiterà infatti la struttura nella mattinata del 25 dicembre per poi pranzare (a mezzogiorno) con le detenute, con il personale di sorveglianza e con i volontari. Il cardinale - si sottolinea in una nota della diocesi di Perugia -, molto sensibile alla realtà carceraria dove si reca in visita più di una volta nel corso dell'anno pastorale, ha ringraziato fin d'ora "quanti si sono prodigati a vario titolo per questa iniziativa accolta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, in particolar modo la direttrice, Bernardina Di Mario, e il comandate della Polizia penitenziaria, il commissario capo Fulvio Brillo".