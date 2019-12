Archiviate accuse abuso contro bidello

CROTONE, 10 DIC - Il gip del Tribunale di Crotone Romina Rizzo ha archiviato il procedimento penale nei confronti di un bidello dell'asilo di Cotronei accusato di violenza sessuale nei confronti di minori. L'uomo, G.G., di 64 anni, nel 2017 era stato accusato di aver approfittato di bambini che frequentavano la scuola dell'infanzia. Rigettando l'opposizione delle parti offese, il gip ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Luisiana Di Vittorio nell'aprile del 2018. Nella richiesta di archiviazione il pm cita gli esiti dell'incidente probatorio che ha visto protagonisti i bambini e sostiene che "il racconto dei minori non sia stato per nulla spontaneo, ma che in realtà sia stato l'effetto di suggestioni".