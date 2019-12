13enne accoltellato davanti a scuola

BOLOGNA, 10 DIC - Una lite tra ragazzini nel parco davanti alla scuola media che entrambi frequentano è degenerata in un'aggressione a coltellate. E' successo ieri mattina in una scuola alla periferia di Bologna. Secondo quanto è stato ricostruito dalla Polizia, ad affrontarsi poco prima dell'inizio delle lezioni sono stati un dodicenne e un tredicenne, che hanno cominciato a litigare per motivi non chiari. Dalle parole sono passati alle mani e, nonostante l'intervento di un altro coetaneo che ha tentato di separarli, il più piccolo ha estratto un coltello da cucina che aveva con sé e ha colpito il compagno a una coscia. Il tredicenne, lievemente ferito, è entrato regolarmente a scuola e ha cominciato a seguire le lezioni. Solo dopo qualche ora un insegnante, vedendolo un po' strano, gli ha chiesto spiegazioni e l'alunno a quel punto ha raccontato cosa era successo. La scuola ha subito avvertito il 118 e il ragazzino è stato trasportato all'ospedale Maggiore, dove gli è stata medicata le ferita.