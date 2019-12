Morta Marie Frederiksson, cantante dei Roxette

ROMA, 10 DIC - Marie Fredriksson, la metà femminile del duo pop islamico Roxette, è morta all'età di 61 anni. Lo ha reso noto il suo management. Frederiksson formò i Roxette con Per Gessle nel 1986. I due pubblicarono il loro primo album lo stesso anno per poi raggiungere il successo internazionale alla fine degli anni '80 e nei '90. L'artista è morta lunedì "per le conseguenze di una lunga malattia". "È con grande dispiacere che dobbiamo informarvi della scomparsa di una delle più grandi e amate artiste", ha dichiarato la sua agenzia di management. Marie Fredriksson si ammalò nel 2002 e le fu diagnosticato un tumore cerebrale. (ANSA).