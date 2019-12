Casa Bellonci diventa museo, Franceschini 'luogo straordinario'

ROMA, 10 DIC - Casa Bellonci, sede dal 1951 delle riunioni degli Amici della domenica che compongono la Giuria del Premio Strega, diventa Casa Museo. "Recuperare Casa Bellonci, questo luogo straordinario, unico per trasformarlo in una casa museo è un'idea bellissima" ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini all'annuncio dei lavori di ristrutturazione, che prenderanno il via a gennaio 2020, oggi a Via Fratelli Ruspoli a Roma, sede dell'appartamento dei Bellonci. "In Italia c'è un grande bisogno, come è avvenuto in altri Paesi, di avere degli itinerari letterari che passino anche attraverso le abitazioni di grandi scrittori italiani e che consentano di puntare a un turismo colto, intelligente, che viene in Italia a cercare e rispettare la bellezza e di cui abbiamo bisogno" ha sottolineato il ministro. "Se si tratta di valorizzare il patrimonio del paese, più pubblico e privato lo fanno insieme meglio è" ha aggiunto. (ANSA).