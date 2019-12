Auditel, arrivano gli ascolti via app

ROMA, 09 DIC - Ancora un passo avanti nella misurazione degli ascolti tv in linea con le nuove modalità di fruizione dei programmi. Da martedì 10 dicembre (con dati a partire da domenica 8 dicembre) Auditel pubblicherà su base quotidiana anche gli ascolti dei contenuti e della pubblicità tv fruiti attraverso le app. La novità - spiega Auditel - costituisce un ulteriore e importante avanzamento nella graduale implementazione della Total Audience della televisione su tutte le piattaforme e tutti i device (personal computer, tablet, smartphone, smart tv, game console) avviata nello scorso mese di giugno grazie al nuovo sistema di rilevazione, che non sostituisce ma affianca il tradizionale sistema di rilevazione campionaria realizzato grazie al SuperPanel©, il mega campione composto da oltre 16.100 famiglie (41.000 individui) senza pari a livello mondiale per estensione in rapporto alla popolazione. (ANSA).