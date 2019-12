Papa: corruzione cancro che avvilisce

CITTA' DEL VATICANO, 9 DIC - "La corruzione avvilisce la dignità della persona e frantuma tutti gli ideali buoni e belli". Questo il testo del tweet scritto da papa Francesco in occasione della giornata internazionale contro la corruzione che si celebra oggi. "Tutta la società - sottolinea Bergoglio - è chiamata a impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione che, con l'illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti".