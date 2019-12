Conte, dopo ok manovra piano riforme

(ANSA) -ROMA, 9 DIC - "Consentiteci di completare l'ultimo miglio la manovra, una volta che sarà approvata ci dedicheremo a progetto un futuro migliore per il mostre Paese e a progettare le riforme strutturali necessarie, e una magna pars del tavolo sarà dedicata a un programma per realizzare in modo più efficace gli investimenti. Tre le direttrici: una razionalizzazione delle risorse pubbliche rafforzando il partenariato tra pubblico e privato, semplificare il quadro regolatorio e ridurre gli oneri burocratici". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Rome Investment Forum 2019.