Un altro bus in fiamme a Roma

ROMA, 08 DIC - Un altro bus di linea in fiamme a Roma. E' accaduto intorno alle 10 Via Elio Chianesi, in zona Torrino, nel quadrante sud. A dare l'allarme al Nue 112 è stato l'autista. Sul posto i vigili del fuoco. Si tratta del terzo autobus in fiamme in tre giorni.I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno distrutto completamente il bus. A quanto riferito dai pompieri, l'autista aveva fatto scendere l'unico passeggero a bordo. Non risultano persone ferite o intossicate.