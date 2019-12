Brasile: uccisi due leader indios

ROMA, 8 DIC - Due indigeni sono stati uccisi a colpi di pistola e due altri sono rimasti feriti in un attacco avvenuto nello stato brasiliano di Maranho, non lontano dalla zona dove lo scorso mese è stato ammazzato un esponente degli indios che difendeva la foresta pluviale amazzonica. Lo riferiscono le autorità, scrive il Guardian online. L'attacco ai membri della tribù di Guajajara, nota per i guardiani della foresta che proteggono il loro territorio dalla deforestazione illegale, si è verificato ieri ai margini di un'autostrada federale vicino al villaggio di El-Betel, nel nord-est del Paese. Il gruppo stava tornando da una riunione quando sono stati assaliti da uomini armati a bordo di un'auto. Le tribù indigene in Brasile si trovano ad affrontare una violenza crescente sotto la presidenza di Jair Bolsonaro, che vuole ridurre i diritti tribali e ha incoraggiato lo sfruttamento commerciale delle loro terre protette. Le tribù hanno subito violenze dai taglialegna e minatori illegali.