Bassetti, in Presepe bambini fondo mare

PERUGIA, 7 DIC - "Nel presepe ritroviamo tutta la bontà e tutta la tenerezza di Dio. Il presepe, per chi l'accoglie nella propria vita, è un Vangelo vivo. Il presepe, cari ragazzi, manifesta la dolcezza delle nostre famiglie, perché è la storia di una Famiglia": così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, all'inaugurazione della rappresentazione della Natività allestita da un gruppo di giovani ospiti delle opere segno della Caritas diocesana nelle Logge di Braccio, all'esterno della cattedrale di San Lorenzo del capoluogo umbro. "Nel presepe - ha aggiunto - ci sono anche quei bambini che li hanno trovati in fondo al mare annegati, abbracciati alle loro mamme, perché nel presepe è descritta la vita di tutti e di tutti i giorni". Insieme al porporato il sindaco Andrea Romizi e centinaia di bambini, 400 dei quali alunni della Scuola Montessori che si sono esibiti in un concerto sulla gradinata della cattedrale. "Nel presepe ci siamo tutti" ha sottolineato Bassetti.