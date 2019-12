Salvati i 3 dispersi sotto una valanga

BERGAMO, 07 DIC - Sono stati recuperati i tre sci alpinisti rimasti travolti oggi da una valanga a Ornica, sulle alpi Orobie, nel bergamasco. Dei tre salvati, una persona è illesa, una seconda ha riportato un trauma cranico e agli arti inferiori ed è stata trasferita con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, mentre la terza è rimasta ferita non gravemente ed è stata portata all'ospedale di Lecco. La slavina era caduta oggi nei pressi del passo Salmurano, al confine tra le province di Sondrio e Bergamo. In zona hanno operato vari mezzi del 118, i carabinieri sciatori, tra l'altro in sevizio proprio da oggi, e il Soccorso alpino.