Papa ha incontrato premier Malta Muscat

CITTA' DEL VATICANO, 7 DIC - Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Vaticano Joseph Muscat, primo ministro di Malta, con la consorte e i familiari. Una udienza che era programmata da tempo e che si è svolta in forma privata. Dopo le violenti proteste a Malta per le notizie emerse dalle indagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, Muscat ha annunciato nei giorni scorsi che a gennaio lascerà l'incarico. Una posposizione forse legata proprio alla volontà di incontrare il pontefice questa mattina. Non sono stati resi noti i contenuti del colloquio ma è immaginabile che, dopo gli ultimi eventi, l'incontro possa avere avuto un carattere diverso da quello che era stato ipotizzato in origine. Il Papa conosce bene il caso della giornalista maltese: il 20 ottobre 2017 aveva inviato un telegramma, non proprio usuale in casi del genere, in cui si diceva "addolorato per la tragica morte di Daphne Caruana Galizia".