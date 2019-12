Sala: al Paese Milano indica il coraggio

MILANO, 07 DIC - "Il valore che Milano indica al Paese come il più necessario in questo non semplice momento è il coraggio. Coraggio per non lasciarsi condizionare troppo dalle difficoltà che ci sono, ma che si possono superare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato ai cittadini nel corso della consegna delle civiche benemerenze, gli Ambrogini d'oro, al teatro Dal Verme. "Coraggio per inventare una storia nuova, per andare oltre i condizionamenti che ci vengono dalla crisi e dalle paure del passato. Coraggio perché dobbiamo veramente pensare che abbiamo tante frecce al nostro arco come città, come paese, come continente- ha concluso - Questi valori milanesi, italiani ed europei io spero che ci condurranno presto a scrivere pagine belle e nuove a partire da Milano".