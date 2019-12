Scontro a Milano, passeggera in coma

MILANO, 7 DIC - Una donna di 49 anni, passeggera sul filobus della linea 90, è stata sbalzata dal mezzo che stamani si è scontrato con un camion della nettezza urbana a Milano ed è ricoverata in stato di coma. Il conducente del bus, secondo il 118, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un'altra la sospetta frattura del femore.