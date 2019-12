Ex leghista, AAA è la Svp degli italiani

BOLZANO, 6 DIC - Si chiama "Alto Adige Autonomia" il nuovo gruppo del consigliere provinciale Carlo Vettori, che nei giorni scorsi aveva comunicato la sua uscita dalla Lega. "Ho scelto Alto Adige Autonomia perché volevo dare un'impronta chiara e inequivocabile al gruppo - ha spiegato Vettori -. Il nome è semplice e richiama in modo deciso l'appartenenza al territorio e la spinta autonomistica che ha orientato la mia decisione di abbandonare un partito sempre più lontano da Bolzano e sempre più vicino a Roma". "A chi mi domanda il motivo per cui non ho riportato anche la scritta in tedesco rispondo, scherzando, che la traduzione c'è già da cinquant'anni ed è Svp", ha aggiunto Vettori. "Alto Adige Autonomia vuole essere la risposta all'elettorato italiano che, in Sudtirolo, cerca una realtà politica che si faccia carico delle sue istanze specifiche, che partendo dalla tutela della nostra specialità in tutte le sue forme persegua il suo rafforzamento, senza lasciare indietro tedeschi e ladini".