Lunedì ultima chiamata per pace fiscale

ROMA, 6 DIC - Lunedì 9 dicembre è l'ultima chiamata per pagare la rata della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio". I contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti hanno tempo fino a lunedì, grazie alla possibilità di avvalersi della cosiddetta tolleranza per i versamenti effettuati in ritardo. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata determina l'inefficacia della definizione agevolata: il debito non potrà essere più rateizzato e riprenderanno le azioni di recupero.