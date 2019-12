Caimano Jack, benemerenze a chi lo salvò

NUORO, 6 DIC - Il caimano Jack, scomparso il 10 agosto dal circo Martin a Orosei e ritrovato, sano e salvo, ai primi di settembre nella pineta di Cala Liberotto, torna a far parlare di sé: l'amministrazione comunale del centro costiero del Nuorese, guidata dal sindaco Nino Canzano, nell'ultimo consiglio comunale ha donato un attestato di benemerenza civica ai militari dell'Arma e del Corpo Forestale, che hanno partecipato alla cattura del caimano, avvistato da una donna che passeggiava con il cane nella pineta della località turistica. Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza del ritrovamento dell'animale "potenzialmente pericoloso per l'enorme afflusso di turisti nella località marina in quel periodo dell'anno" e ha messo in evidenza "la prontezza dell'intervento e la massima disponibilità e affidabilità garantita dall'Arma dei Carabinieri e dalle altre forze dell'ordine".