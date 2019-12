Comi: 'felice, dimostrerò mia innocenza'

MILANO, 5 DIC - "Sono molto felice e ora sono più che mai determinata a far emergere la mia innocenza". Sono queste le prime parole che Lara Comi ha rivolto al suo legale Gian Piero Biancolella, ringraziandolo, subito dopo che le è stato notificato il provvedimento del Riesame che ha revocato i domiciliari. Un provvedimento che, come chiarito dal difensore dell'ex eurodeputata di Forza Italia, "rasserena i suoi genitori" che hanno problemi di salute e ai quali, ha aggiunto l'avvocato, lei non è potuta stare a fianco, anche il giorno in cui è stata eseguita la misura.