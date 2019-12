Astori: Galanti chiederà rito abbreviato

FIRENZE, 5 DIC - Chiederà di essere giudicato in rito abbreviato il professor Giorgio Galanti imputato di omicidio colposo per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Galanti era direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze) e secondo quanto reso noto dal suo difensore, avvocato Sigfrido Fenyes, la richiesta di abbreviato sarà formalizzata al gup Angelo Pezzuti il 9 gennaio prossimo all'udienza preliminare, prevista oggi ma slittata per lo sciopero dei penalisti. Secondo una consulenza tecnica effettuata dai medici incaricati dalla procura, se Astori fosse stato sottoposto a esami più approfonditi, come avrebbero suggerito aritmie rilevate in controlli di routine, sarebbe stato possibile salvargli la vita.