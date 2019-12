Usa2020:Warren prepara stretta antitrust

WASHINGTON, 5 DIC - La senatrice democratica Elizabeth Warren, candidata alla Casa Bianca, è pronta a presentare un piano per vietare le mega-fusioni tra le più grandi società americane e per assicurare la protezione sindacale ai lavoratori della cosiddetta gig economy, dagli autisti di Uber ai freelance e a tutti le persone con lavori temporanei e occasionali. Noncurante dei timori di Wall Street e di gran parte dell'establishment del suo partito che temono una deriva troppo a sinistra in vista delle presidenziali del 2020, Warren, da sempre in prima linea contro le banche e le multinazionali, starebbe quindi studiando una vera e propria stretta antitrust, bandendo le operazioni di acquisizione da parte delle aziende con entrate superiori ai 40 miliardi di dollari l'anno o le fusioni tra due società con almeno 15 miliardi di entrate ciascuna.