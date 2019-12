ROMA, 05 DIC - Il Classic Blue è il colore Pantone dell'anno per il 2020. Una gradazione calmante, tranquilla quella decisa dal Pantone Color Institute. "In questi tempi difficili, mentre ci muoviamo verso un nuovo decennio, il Pantone Color Institute è tornato indietro nel tempo", , ha dichiarato Laurie Pressman, vicepresidente dei fornitori globali di consulenza, analisi delle tendenze e analisi del colore. "Il colore è un'ancora che offre stabilità, costanza e connessione". Simile al blu marittimo e ma non indaco e più luminoso del blu navy il Classic Blue evoca una sensazione di infinito: è il Pantone 19-4052. (ANSA).