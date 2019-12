A. Mittal: Conte, respingiamo progetto

ROMA, 5 DIC - Per quanto riguarda l'ex Ilva, "il progetto che è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario. Lo respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato personalmente con me a raggiungere, e ci riusciremo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una iniziativa a Roma.