Prescrizione:Meloni, tema spinoso

ROMA, 5 DIC - "Il tema della prescrizione mi sembra più insidioso per il governo rispetto a quello del MES, perché sul tema del meccanismo europeo di stabilità la maggioranza farà il gioco delle tre carte, diranno che lo sottoscrivono all'interno della cosiddetta logica di pacchetto, che poi è un pacco per me perché noi sottoscriviamo il MES, in cambio l'Unione Europea ci dà l'unione bancaria, che è cosa che all'Italia interessa di più. Ma tutti i documenti dicono che sull'unione bancaria non c'è niente di più di una road map, che vuol dire tutto e niente. Vedremo il Movimento 5 Stelle che cosa farà. La prescrizione, invece, sarà un tema più spinoso per la maggioranza". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia a Mattino 24 su radio 24.