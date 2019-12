Spari a Pearl Harbour, autore suicida

WASHINGTON, 5 DIC - L'uomo che ha aperto il fuoco nella base navale di Pearl Harbour, nelle Hawaii, si sarebbe suicidato: lo riporta Hawaii NewsNow, che cita il racconto di un testimone. Il giornale online scrive inoltre che i feriti sono tre. L'episodio cade a tre giorni dal 78/mo anniversario dell'attacco giapponese alla base navale americana nel Pacifico in cui morirono oltre 2.300 americani. In queste ore erano in corso i preparativi per la commemorazione.