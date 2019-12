Dl fisco:verso revisione norme su RcAuto

ROMA, 4 DIC - In arrivo una revisione delle norme sulla nuova Rc auto familiare, prevista nel decreto fiscale. Secondo quanto si apprende da fonti di governo si sta aspettando una riformulazione dell'emendamento già approvato dalla commissione Finanze della Camera. Il decreto dovrebbe tornare in commissione, anche per lo stop per le coperture a diverse modifiche arrivato dalla commissione Bilancio, e in quella sede dovrebbe essere corretta anche la norma che estende la classe più favorevole a tutti i veicoli assicurati in famiglia, anche in occasione dei rinnovi.