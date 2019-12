Rohani, 'colloqui se stop sanzioni Usa'

ROMA, 4 DIC - "Se gli Stati Uniti aboliranno le sanzioni terroristiche e ingiuste, l'Iran è pronto ad avviare colloqui e i leader dei 5+1 possono immediatamente convocare una riunione congiunta per negoziare". Lo afferma Il presidente iraniano Hassan Rohani. Gli americani hanno detto che per prima cosa dovremmo tenere un incontro e poi discutere le sanzioni, ma noi abbiamo risposto che l'Iran non si farà ingannare di nuovo", ha spiegato Rohani, ribadendo che la finestra del dialogo resta ancora aperta. "È facile dire che non avremo colloqui e che non ci importa delle sanzioni, ma chi ne subirà le conseguenze? Il popolo iraniano, la regione e il mondo intero", ha aggiunto Rohani, in riferimento all'opposizione interna dei conservatori al dialogo con gli Usa.