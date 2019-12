Trump, non conosco il principe Andrea

ROMA, 4 DIC - Il presidente americano Donald Trump ha negato fermamente, a margine del ricevimento ieri sera a Buckingham Palace per i 70 anni della Nato, di conoscere il principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta travolto dallo scandalo Epstein. Lo riporta nella sua edizione online il quotidiano statunitense Usa Today, che accompagna l'articolo con un'immagine dei due ripresa lo scorso giugno a Londra insieme all'allora Decano di Westminster John Hall. Rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul duca di York, che non era presente al ricevimento, Trump ha affermato due volte di non conoscerlo: "Non conosco il principe Andrea, ma è una storia difficile", ha detto: "Non lo conosco, no". Tuttavia, come riporta anche il quotidiano, Trump ha incontrato numerose volte il principe Andrea, inclusa quella del tre giugno di quest'anno nella capitale britannica. Nel 2000, ricorda poi Usa Today, Trump fu fotografato nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida insieme ad Andrea e allo stesso Epstein.