Disabili: Mattarella, energia per Paese

ROMA, 03 DIC - "Il nostro Paese ha nei nostri concittadini con disabilità un giacimento di energie, risorse e contributi di cui si priva perché non li mette in condizione di potersi esprimere: è l'obiettivo sociale e politico". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presentazione del Rapporto Istat sulla disabilità. "Da questo rapporto emerge con chiarezza - ha proseguito - che il problema della disabilità non è di assistenza ma soprattutto di sostegno, per consentire l'opportunità di realizzazione" di queste persone.