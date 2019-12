Ceriscioli, Consulta ci ha risposto

FABRIANO (ANCONA), 3 DIC - "Il premier Conte non ha risposto alla mia lettera, ma lo ha fatto la Corte Costituzionale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, a margine della tavola rotonda organizzata a Fabriano dalla Cia-Agricoltori italiani "Rivivere l'Appennino". Il riferimento è alla lettera scritta qualche giorno fa per chiedere al presidente del Consiglio emendamenti al decreto sisma su autocertificazione, ricostruzione pubblica e personale addetto agli uffici; e alla sentenza della Consulta che ha riconosciuto come in materia di protezione civile e ricostruzione post sisma, serva l'intesa Stato-Regioni e non solo il semplice parere. "Vengo ora da Bolognola dove si è inaugurata un'ennesima opera pubblica, nonché due privati che hanno riqualificato le strutture - ha detto il governatore - ma non è l'eccezione che fa la regola. La regola ha bisogno ancora di semplificazioni, soprattutto per la ricostruzione sia pubblica che privata, e la conferma del personale che lavora all'Usr".