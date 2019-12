Per 50mo p.zza Fontana anche Mattarella

MILANO, 3 DIC - Sarà un cinquantennale davvero speciale per la città di Milano, quello organizzato dal Comune e dalle associazioni che curano la memoria della strage di Piazza Fontana, quest'anno. Dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla realizzazione di una moltitudine di eventi che si svolgeranno nel capoluogo lombardo per oltre una settimana: il programma dettagliato è stato presentato stamani a Palazzo Marino, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolé, dal vicesindaco Anna Scavuzzo, e dal presidente dell'Associazione delle vittime Carlo Arnoldi. Tra mostre, rappresentazioni teatrali, convegni e le commemorazioni ufficiali spiccano la posa di 18 "formelle" (una per ricordare ognuno dei 17 morti più un'altra di presentazione generale), sorta di grandi pietre d'inciampo che saranno posizionate intorno alla fontana che dà il nome alla piazza e la piantumazione di un albero in memoria di Giuseppe Pinelli nei pressi dell'abitazione di famiglia.