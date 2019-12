Sardegna: una donna guida il Corecom

CAGLIARI, 3 DIC - Alla guida del Comitato regionale per le comunicazioni arriva una donna. Si tratta della prima volta per il Corecom della Sardegna istituito nel 2008. La presidente appena nominata con decreto del presidente del Consiglio regionale Michele Pais è la giornalista Susi Ronchi, già caposervizio nella Tgr Rai e, precedentemente, nel telegiornale dell'emittente privata Videolina. Soprattutto nel servizio pubblico, Ronchi ha lavorato per tanti anni come notista politica raccontando le dinamiche dell'Assemblea e delle Giunte che si sono susseguite. Nel 2017 ha fondato in Sardegna Giulia Giornaliste, associazione che nei media e sui media si pone gli obiettivi di modificare lo squilibrio informativo sulle donne anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile, e si batte perché le giornaliste abbiano pari opportunità nelle redazioni, senza discriminazioni e pregiudizi. Insomma, un profilo quello di Susi Ronchi, ritenuto del tutto in linea con le funzioni del Corecom