Giustizia: Pd, intesa o proponiamo legge

ROMA, 3 DEC - "O si trova una quadra in tempi brevissimi o, se resta il muro eretto dal M5S, come Pd presenteremo entro fine anno una proposta di legge autonoma di riforma della prescrizione, con l'introduzione della prescrizione processuale e meccanismi di garanzia della durata del processo". È quanto affermano più fonti parlamentari del Pd. Nell'assemblea di stamattina alla Camera più deputati avrebbero sottolineato la necessità di trovare un accordo di maggioranza prima che entri in vigore a gennaio il blocco della prescrizione.