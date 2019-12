'Piove' dentro Palazzo giustizia Firenze

FIRENZE, 02 DIC - Infiltrazioni di acqua fino al piano seminterrato del Palazzo di Giustizia di Firenze, dove si trovano le aule di giustizia: oggi a causa della forte pioggia si sono formate numerose 'pozze' sul pavimento, tanto da costringere il personale a intervenire con un'idropulitrice per rendere il pavimento agibile. L'acqua, che filtra dalle vetrate che ricoprono l'edificio, si accumula poi nel pavimento del corridoio centrale al primo piano, arrivando poi fino al piano seminterrato. Qui, danneggiando i pannelli in cartongesso che ricoprono il soffitto, crea una 'pioggia' che si accumula sul pavimento. Per contenere una delle infiltrazioni più copiose questa mattina qualcuno ha sistemato a terra un secchio di vernice vuoto per raccogliere l'acqua.